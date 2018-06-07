За минувшие сутки в Саратовской области ликвидировано семь пожаров
За минувшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь пожаров.
Вчера в 13.40 на пульт «01» Вольска поступил сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире на первом этаже двухэтажного дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров.
В четыре часа дня загорелись два гаража на улице Международный проезд в Ленинском районе. Причина пожара устанавливается.
Сегодня в 06.30 на пульт «01» города Аткарска поступил сигнал о возгорании гаража с автомобилем «ВАЗ-2115» на улице Талалихина. Площадь пожара составила 28 "квадратов". На тушение выезжала 1 единица техники, 5 человек личного состава.