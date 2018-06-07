На территории двух гаражно-строительных кооперативов обнаружены сто отработанных ртутьсодержащих ламп
Специалисты регионального минприроды получили информацию о незаконном складировании люминесцентных ламп на территории ГСК «Волга» и ГСК «Лесной».
Экологи выехали на указанный объект, располагающийся на пересечении улиц Лунная и Дубовикова Ленинского района Саратова. "Во время проведения внепланового рейда было установлено, что на земельном участке без твердого покрытия размещено более ста штук отработанных люминесцентных ртутьсодержащих трубок (ламп). Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов они относятся к 1 классу опасности для окружающей природной среды («чрезвычайно опасные») и имеют очень высокую степень негативного воздействия на окружающую природную среду", - уточняет пресс-служба ведомства.
О данном факте оперативно были проинформированы органы ГУ МВД РФ по Саратовской области, Управление Роспотребнадзора, МЧС, администрация Ленинского района и другие службы.
Под руководством министерства, специалистами ООО «Экологическая безопасность» проведены необходимые работы по сбору отработанных люминесцентных ртутьсодержащих трубок (ламп) для дальнейшей их утилизации.