В Балаково начинается клубничный марафон
Сегодня в Балаково в связи с подготовкой к 5-му фестивалю клубники стартует клубничный марафон.
Первым пройдет кулинарный праздник «Клубничное настроение» - мастер-класс по украшению выпечки и мороженого. Почетными гостями марафона будут участницы конкурса «Принцесса Виктория -2018», по итогам которого выберут девушку, которая станет официальным лицом юбилейного фестиваля. Принцесса будет определена уже на следующей неделе путем открытого онлайн голосования
В музее Балаковского фестиваля клубники ежедневно с 20 мая проходят развлекательные программы для детей и подростков. Ребятам рассказывают о фестивале клубники, о самой ягоде и о достопримечательностях родного города. На мастер-классе дети сами изготавливают сувениры на память о мероприятии.