В сельхозпредприятиях региона произведено 50,6 тысяч тонн молока
Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области в сельхозпредприятиях произведено 50,6 тысяч тонн молока.
Валовой надой молока за сутки составил 383 тонн, надой молока от коровы за сутки - 18,1 кг (+1,1 кг к 2017 году). С начала года у населения закуплено 11,0 тыс. тонн молока.
В производстве молока лидируют Марксовский (24556 тонн), Базарно-Карабулакский (3397 тонн), Татищевский (2966 тонн) и Калининский (2923 тонны) муниципальные районы.