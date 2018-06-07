Новосибирская «Балтика» подготовила для гостей завода программу «Вершина пивоварения»
Пивоваренный завод «Балтика-Новосибирск» в очередной раз примет участие в VII Всероссийской акции «Открытые пивоварни». В рамках празднования Дня пивовара организует событие Союз российских пивоваров. На новосибирской пивоварне гостям предложат побывать «На вершине пивоварения». Это специальная программа, благодаря которой посетители завода смогут узнать, как в России готовят пиво высокого качества, и какие высоты понадобилось покорить компании, чтобы ее продукция была востребована в 75 странах мира.
В ходе программы гостям покажут все этапы приготовления пива, организовав для них путешествие по производственным цехам. В финале программы участников ждет интересная викторина и дегустация различных сортов пива. Главный пивовар завода «Балтика-Новосибирск» Алексей Подворный отметил, что на предприятии очень ценят гостей и их желание узнать культуру, историю и технологию изготовления пива, для чего разрабатывают увлекательные тематические экскурсии по заводу.