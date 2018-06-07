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В День России в Саратове пройдет парад "Дружба народов"
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В День России в Саратове пройдет парад "Дружба народов"

Новости
В День России в Саратове пройдет парад "Дружба народов"

Всего на территории города 12 июня запланировано проведение более 60 мероприятий.

По информации пресс-службы городской администрации, в этот день на площади у Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова состоится митинг, посвященный Дню России. По его окончании начнется тематическая концертная программа, а также стартует Парад национальностей «Дружба народов». Участники пройдут по ул. Волжской от ул. Радищева до Центрального (Фединского) спуска на Набережной Космонавтов, затем по 3-му ярусу до плавающего фонтана «Сердце Волги», где состоится концертная программа с участием коллективов национальных культурных центров.

В этот же день с 12.00 до 16.00 на Театральной площади состоится шоу-конкурс «Авто-леди». В рамках первого тура пройдут заезды по трассе «Классика» (участницы проходят трассу при персональном старте). Во втором туре участницы будут соревноваться в «Скоростном слаломе» (устанавливаются две трассы параллельно, старт парный). В рамках мероприятия состоится тест-драйв автомобилей партнеров шоу, на сцене выступят артисты.

Вечером 12 июня 2018 г. с 20.00 до 22.00 на Театральной площади состоится молодежная дискотека, посвященная Дню России.

С 19.00 до 22.00 на площади у Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова состоится городской конкурс уличных танцев «Star team», организатором которого являются управление по культуре и МУК «Городской дом культуры национального творчества». В конкурсе примут участие солисты и юношеские, молодежные и взрослые хореографические коллективы города Саратова.

Тематические культурно-массовые мероприятия также пройдут во всех районах города.

Фото http://neteen.ru