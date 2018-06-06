Электричка Карамыш – Тарханы меняет расписание
Изменения будут действовать в период с 19 июня по 31 августа.
По информации пресс-службы Приволжской магистрали, в это время пригородный поезд №6303 сообщением Карамыш –Тарханы будет отправляться со ст. Карамыш в 03:34, прибывать на ст. Тарханы в 08:01.
С подробной информацией по изменению расписания движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте компании (www.sarppk.ru), через мобильное приложение «Пригород», а также на информационных стендах билетных касс или по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).
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