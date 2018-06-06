Сбербанк предложил корпоративным клиентам экосистему нефинансовых сервисов
В новом интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн для представителей малого и среднего бизнеса создана экосистема нефинансовых сервисов. В перечне 24 сервиса, они отвечают наиболее востребованным запросам предпринимателей. Воспользоваться ими можно в разделе «Продукты и услуги».
Все представленные в экосистеме сервисы позволяют решить корпоративным клиентам Сбербанка самые насущные вопросы. При этом специалисты Сбербанка работают над дополнением и расширением созданной экосистемы, учитывая новые потребности малого бизнеса.
Для корректной деятельности экосистемы используется технология Fintech API – с ее помощью с интернет-банком интегрировано девять сервисов. По словам Анатолия Попова, старшего вице-президента Сбербанка, руководителя блока «Корпоративный бизнес» ПАО Сбербанк, на рынке дистанционного банковского обслуживания создан уникальный набор услуг для юрлиц, что позволяет им усовершенствовать бизнес-процессы и в значительной мере экономить время.