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На стадион "Локомотив" покажут матчи чемпионата мира по футболу

Новости / Главное в спорте / Спорт
На стадион "Локомотив" покажут матчи чемпионата мира по футболу

Гостей и жителей города приглашают поболеть за сборную России.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, трансляция будет осуществляться в дни игр национальной команды, которой предстоит провести на турнире минимум три матча группового этапа. 14 июня, в день открытия чемпионата, в Москве они со сборной Саудовской Аравии (19.00 по саратовскому времени), 19 июня в Санкт-Петербурге - со сборной Египта (22.00) и 25 июня в Самаре - со сборной Уругвая (18.00).

Для размещения зрителей определены следующие места: легкоатлетический сектор у южной трибуны, часть западной трибуны (до vip-ложи), беговая дорожка вдоль западной трибуны (до vip-ложи).

В целях предотвращения беспорядков и обеспечения безопасности болельщиков на территории стадиона «Локомотив» на протяжении трансляции матчей будет организовано дежурство сотрудников МВД, МЧС и скорой медицинской помощи.

Фото http://cia.az