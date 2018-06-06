Началась бизнес-миссия саратовских предпринимателей в Республику Беларусь
Планируется, что ее результатом станет достижение договоренностей по продвижению продукции регионального бизнеса на белорусский рынок.
С по 6 по 9 июня делегация Саратовской области совершает деловую поездку в Республике Беларусь. Возглавляет бизнес-миссию зампред регионального правительства Алексей Стрельников.
В рамках деловой программы запланировано посещение производственных площадок Минска, встреча с Торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь Константином Артюшиным и руководством минского отделения Белорусской Торгово-промышленной палаты, посещение Белорусской агропромышленной недели и 28-й международной специализированной выставки «БЕЛАГРО-2018» (г.Минск).
Помимо этого, саратовские предприниматели примут участие в тематических круглых столах, а также проведут переговоры в формате B2B с белорусскими партнерами на отдельной переговорной площадке в рамках выставки. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития области
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