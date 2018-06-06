6 июня 2018 17:58 СРЕДА
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Площадь пожара на элеваторе в Заводском районе составила девятьсот квадратных метров

Новости
Площадь пожара на элеваторе в Заводском районе составила девятьсот квадратных метров

Вчера в 20 часов 55 минут на пульт «01» города Саратова поступил сигнал о пожаре в неэксплуатируемом складе на улице Пензенской в Заводском районе.

Горящим помещением оказался элеватор. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. На тушение выезжали 7 единиц техники, 26 человек личного состава, а также 2 водовозки администрации города Саратова. В 23 часа 50 минут пожар был ликвидирован.