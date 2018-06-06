Площадь пожара на элеваторе в Заводском районе составила девятьсот квадратных метров
Вчера в 20 часов 55 минут на пульт «01» города Саратова поступил сигнал о пожаре в неэксплуатируемом складе на улице Пензенской в Заводском районе.
Горящим помещением оказался элеватор. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. На тушение выезжали 7 единиц техники, 26 человек личного состава, а также 2 водовозки администрации города Саратова. В 23 часа 50 минут пожар был ликвидирован.