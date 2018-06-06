В Ртищево состоялся форум "Социальное Прихоперье-2018"
Вчера в Ртищево в преддверии Дня социального открылся форум «Социальное Прихопёрье – 2018».
В нем принимают участие сотрудники учреждений социальной защиты из 15 районов области, общественных организаций Ртищевского района.
В рамках форума запланирована работа трех дискуссионных площадок.
Участники дискуссионной площадки «Совершенствование механизма предоставления мер социальной поддержки» обсудили вопросы организация системы социальной защиты населения области, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также ход реализации в нашем регионе инициатив Президента РФ в части поддержки семьи, материнства и детства.
На площадке под названием «80+-это возможно!» поделились опытом работы социальные работники и серебряные волонтеры. Они обсудили вопросы организации социального обслуживания граждан пожилого возраст, пенсионное обеспечение, доступность современной, качественной, медицинской помощи пожилым гражданам, а также внедрение стационарозамещающих технологий в практику работы комплексных центров социального обслуживания населения, реализацию социальных проектов в повышении качества жизни граждан пожилого возраста.
В рамках работы дискуссионной площадки «Мир равных возможностей» прошел круглый стол «Социальное обслуживание семей с детьми-инвалидами». Интересным для участников площадки стал опыт работы православного клуба «Лучик веры», действующего при КЦСОН Ртищевского района.