Прием работ на конкурс об истории саратовского ТЮЗа "И дольше века длится день..." завершится 22 июня
Областной конкурс творческих работ по истории российского театра «И дольше века длится день…», посвященный грядущему 100-летию Саратовского ТЮЗа Киселёва, проводится театром совместно с областным институтом развития образования.
Прием конкурсных работ продлен до 22 июня.
Конкурс проводится в 2 номинациях:
- история Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева;
- история театрального искусства в России.
Для возрастных категорий 7-9 лет и 10-12 лет творческая работа представляет собой рисунок, посвященный истории театра.
Для возрастных категорий 13-14 лет и 15-17 лет творческая работа — это исследовательский проект, посвященный истории театра.
Положение о конкурсе: http://tuz-saratov.ru/konkurs_history.php