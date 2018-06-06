6 июня 2018 17:58 СРЕДА
Новости
16:16 | 06 июня
Новосибирская «Балтика» подготовила для гостей завода программу «Вершина пивоварения»
15:24 | 06 июня
Электричка Карамыш – Тарханы меняет расписание
14:30 | 06 июня
На стадион "Локомотив" покажут матчи чемпионата мира по футболу
13:42 | 06 июня
Сбербанк предложил корпоративным клиентам экосистему нефинансовых сервисов
12:53 | 06 июня
Началась бизнес-миссия саратовских предпринимателей в Республику Беларусь
12:00 | 06 июня
Площадь пожара на элеваторе в Заводском районе составила девятьсот квадратных метров
11:03 | 06 июня
Прием работ на конкурс об истории саратовского ТЮЗа "И дольше века длится день..." завершится 22 июня
09:56 | 06 июня
В Ртищево состоялся форум "Социальное Прихоперье-2018"
09:02 | 06 июня
Саратовский академический театр драмы начал июньскую акцию "Летние цены"
18:00 | 05 июня
Врачам, переехавшим работать в село, выплатят по миллиону рублей
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Саратовский академический театр драмы начал июньскую акцию "Летние цены"

Новости
Саратовский академический театр драмы начал июньскую акцию "Летние цены"

В Саратовском академическом театре драмы имени И.А.Слонова началась акция «Летние цены».

Зрители имеют возможность приобрести по льготной цене билеты на спектакли текущего репертуара:

«Анна в тропиках»,
«Ба»,
«Друзья»,
«Женитьба»,
«Карусель по господину Фрейду»,
«Па-Де-Де»,
«Пять вечеров»,
«Сошедший с поезда»,
«Трёхгрошовая опера»,
«Школа жён»,
«Частная жизнь»

для детей:
«Вверх тормашками»,
«Иван-Богатырь и Свет-Луна»,
«Летучий корабль»,
«Розовый бантик»,
«Чиполлино и его друзья»

Стоимость билетов по акции – 150 рублей.

Билеты имеются в продаже.

Телефоны для справок: 39-28-77, 46-42-25 ,46-97-46,46-66-37, 46-01-76, 23-17-18