Саратовский академический театр драмы начал июньскую акцию "Летние цены"
В Саратовском академическом театре драмы имени И.А.Слонова началась акция «Летние цены».
Зрители имеют возможность приобрести по льготной цене билеты на спектакли текущего репертуара:
«Анна в тропиках»,
«Ба»,
«Друзья»,
«Женитьба»,
«Карусель по господину Фрейду»,
«Па-Де-Де»,
«Пять вечеров»,
«Сошедший с поезда»,
«Трёхгрошовая опера»,
«Школа жён»,
«Частная жизнь»
для детей:
«Вверх тормашками»,
«Иван-Богатырь и Свет-Луна»,
«Летучий корабль»,
«Розовый бантик»,
«Чиполлино и его друзья»
Стоимость билетов по акции – 150 рублей.
Билеты имеются в продаже.
Телефоны для справок: 39-28-77, 46-42-25 ,46-97-46,46-66-37, 46-01-76, 23-17-18