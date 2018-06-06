Врачам, переехавшим работать в село, выплатят по миллиону рублей
С 2018 года в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие здравохранения Саратовской области до 2020 года» медицинским работникам в возрасте до 50 лет, прибывшим на работу в сельскую местность, оказывается социальная поддержка в размере один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров.
В перечень территорий, участвующих в программе, вошли сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек. Для участия в программе медицинскому специалисту необходимо заключить трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной министерству здравоохранения Саратовской области, на условиях полного рабочего дня с выполнением трудовой функции на должности, включенной в программный реестр должностей.
Министерством здравоохранения области утверждено количество участников программы: 49 врачей и 15 фельдшеров. В перечень вакантных должностей включены особо дефицитные специальности (участковые врачи, врачи общей практики - семейные врачи, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, заведующие ФАП – фельдшеры и др.). Программный реестр должностей составлен по заявкам руководителей медицинских организаций, подведомственных региональному минздраву.