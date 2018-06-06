МЧС предупреждает о грозе и шквалистом ветре
По данным Саратовского гидрометцентра, ночью и днём 6 июня, местами по области и ночью в г. Саратове ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с.
В период с 5 по 9 июня местами по Саратовской области сохранится 4 класс горимости (высокая пожарная опасность).
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности:
- убрать вещи с балконов и лоджий;
- выходя из дома, закрыть окна, отключить электроприборы.
Если во время непогоды вы оказались на улице:
- необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении;
- держаться подальше от рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций;
- запрещается находиться вблизи линий электропередач;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.