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Кубинские журналисты посетили Саратов

Новости
Кубинские журналисты посетили Саратов

Вчера в Саратов приехала делегация иностранных журналистов – представителей информационного агентства «Пренса Латина» (Республика Куба).

В составе участников пресс-тура известный кубинский журналист-международник, заведующий бюро Латиноамериканского информационного агентства «Пренса Латина» Рондон Гарсиа Антонио, оператор этого агентства Лопес Гальярдо Ариан Эрике и корреспондент Оро Оро Ханселл Павел.
«Пренса Латина» – латиноамериканское информационное агентство, вещающее на всю Латинскую Америку. Ежедневно всемирная служба новостей «Пренса Латина» передает более 400 новостей на английском, испанском, португальском, итальянском, русском и турецком языках. Агентство также занимается выпуском более 30 периодических изданий, имеет свое телевидение, радиослужбы.

В программе визита журналистов – посещение предприятий, музеев, экскурсии по городу знакомство с достопримечательностями и туристическими объектами. Первое место, где побывали кубинские гости – парк Победы на Соколовой горе. Гости побывали у Вечного огня, на площадке мемориального комплекса «Журавли», памятника «Землякам, погибшим в локальных войнах» и мемориала «Молчащий колокол».

В ходе осмотра Парка Победы и экспозиции военной техники и вооружения гости отметили масштабность саратовского музея под открытым небом.

Делегация посетила выставочный павильон Саратовского государственного музея боевой и трудовой славы, где для гостей была проведена экскурсия по экспозиции, посвященной вкладу саратовцев в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Особый интерес гостей вызвал самолет Ферапонта Головатого и его военная история, а также стенд, посвященный участию саратовцев разрешении Карибского кризиса, в том числе на Кубе.

Родон Гарсиа Антонио поделился своими впечатлениями: «Мы были во многих странах и нас удивляет, как русские оберегают свою историю. Нам очень понравился ваш музейный комплекс – вы сохраняете память, историю, которую невозможно отнять у советского народа». Кубинский гость также рассказал, что в Гаване на месте захоронения солдат и офицеров, погибших на территории Кубы при выполнении интернационального долга, установлен монумент советским воинам-интернационалистам, перед центральной стеной которого горит вечный огонь".