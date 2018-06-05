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Новое помещение ЗАГС в Ленинском районе открыло двери

Новости
Новое помещение ЗАГС в Ленинском районе открыло двери

В минувшую субботу состоялась торжественная церемония открытия нового помещения отдела ЗАГС по Ленинскому району по адресу: город Саратов, улица Гвардейская, 15Б.

В рамках торжественной церемонии состоялись государственная регистрация заключения брака, чествование «золотых» юбиляров семейной жизни, торжественная регистрация рождения двойни. Начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева чествовала новобрачных с Днем свадьбы, вручила свидетельство о заключении брака.

Отдел ЗАГС по Ленинскому району ведет свою историю с 1956 года, является самым крупным и одним из старейших ЗАГСов города Саратова. Открытие благоустроенного помещения отдела ЗАГС позволит повысить качество и доступность предоставляемых государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния для граждан.