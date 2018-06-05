Саратовской областной универсальной научной библиотеке состоится праздничный концерт «Россия- Родина моя»
13 июня в 14.00 в концертном зале Саратовской областной универсальной научной библиотеки состоится праздничный концерт «Россия- Родина моя» в рамках проекта Детской школы искусств № 8 «Орган – в подарок детям» для воспитанников детских домов и интернатов области, учащихся коррекционных школ.
При поддержке Общественного Совета Министерства образования Саратовской области, Президента Национального культурного центра закавказских народов «Кавказ» Эмилии Гургеновны Шария и Председателя Правления региональной татарской национально-культурной автономии Саратовской области «Сартау» Зуфара Шасигалиевича Хакимова удалось собрать в честь празднования Дня России на одной сцене ведущие творческие коллективы и солистов из Краснодарского края и Саратовской области.
Откроют концерт известный сочинский исполнитель на армянском дудуке, лауреат международных конкурсов Сергей Бельгисов и французский мультиинструменталист, Почётный профессор Парижской и Версальской консерваторий, приглашённый профессор консерваторий Фрибурга (Швейцария), Гаваны (Куба) и музыкального факультета университета штата Пенсильвании (США) Францис Видил. В большой программе выступят ансамбль татарской музыки «Турга», студенты Саратовского Театрального института, ансамбли русской песни «Ивушка» и «Журавушка», фольклорный ансамбль «Кручина», ансамбли национального культурного центра Заказвказских народов.
Юные лауреаты международных конкурсов- Дарья Кожевникова (село Вязовка Татищевского района), Линара Тугушева (село Озерки Петровского района) и Алсу Галиахметова (ДШИ № 8 г. Саратова) покажут насколько востребована у молодёжи музыка народов России.
На большом видеоэкране воспитанник детских домов увидят национальные костюмы народов, проживающих в Поволжье.