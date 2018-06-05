Житель Энгельса нанес смертельные удары приятелю за кражу велосипеда

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По информации следственного управления области, 2 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на территории частного домовладения, расположенного в городе Энгельсе, тела 37-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти. Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования причиной его смерти стала тупая травма головы с ушибами головного мозга.По версии следствия, днем ранее потерпевший распивал спиртное в гостях у своего 36-летнего знакомого во дворе частного дома. Во время застолья гость сообщил хозяину жилища, что ранее похитил у него велосипед. Указанное стало причиной конфликта между ними, в ходе которого 36-летний мужчина нанес оппоненту множественные удары кулаками в голову, после чего покинул территорию домовладения. Вернувшись на следующий день, злоумышленник обнаружил потерпевшего без признаков жизни, о чем сообщил в правоохранительные органы.- В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления.