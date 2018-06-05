Житель Энгельса нанес смертельные удары приятелю за кражу велосипеда
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По информации следственного управления области, 2 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на территории частного домовладения, расположенного в городе Энгельсе, тела 37-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти. Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования причиной его смерти стала тупая травма головы с ушибами головного мозга.
По версии следствия, днем ранее потерпевший распивал спиртное в гостях у своего 36-летнего знакомого во дворе частного дома. Во время застолья гость сообщил хозяину жилища, что ранее похитил у него велосипед. Указанное стало причиной конфликта между ними, в ходе которого 36-летний мужчина нанес оппоненту множественные удары кулаками в голову, после чего покинул территорию домовладения. Вернувшись на следующий день, злоумышленник обнаружил потерпевшего без признаков жизни, о чем сообщил в правоохранительные органы.
- В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления.