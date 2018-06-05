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Саратовской областной универсальной научной библиотеке состоится праздничный концерт «Россия- Родина моя»
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15:28 | 04 июня
Саратовцев приглашают прочитать стихи Пушкина
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Саратовцев приглашают прочитать стихи Пушкина

Новости / Культура
Саратовцев приглашают прочитать стихи Пушкина


6 июня в саду «Липки» городские библиотеки Саратова традиционно проводят литературный праздник, посвященный Пушкинскому дню России и Дню русского языка.

Творчество великого писателя объединяет людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, его произведения переведены на десятки языков мира. Поэт имеет почитателей во всех уголках нашей планеты.

Начнется праздник в 11.00 у читального павильона в городском саду «Липки».

В программе - чтение стихов, литературные викторины, веселые игры, конкурс рисунков на асфальте, возложение цветов к бюсту А.С. Пушкина. Прозвучат романсы на слова великого поэта. Каждый желающий сможет прочитать произведения А.С. Пушкина в формате открытого микрофона. Об этом сообщает пресс-служба Центральной библиотечной системы Саратова.