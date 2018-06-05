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Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе

Новости
Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе


В связи с ремонтными работами с 23:00 5 июня до 04:00 6 июня будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км перегона Примыкание – Багаевка движение (автодорога Саратов – Красный Текстильщик, Саратовский муниципальный район).

"Объезд возможен через переезд на 16 км ст. Багаевка (автодорога Багаевка – Александровка)", - сообщает пресс-служба ПривЖД.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.