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Саратов присоединится к масштабной акции в поддержку массового спорта

Новости / Спорт
Саратов присоединится к масштабной акции в поддержку массового спорта


С мая по август жители 30 городов России смогут принять участие в одной из самых масштабных акций в поддержку массового спорта — всероссийском туре «Готов».

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в каждом городе тура состоится открытое спортивное мероприятие, где все желающие — спортсмены, любители здорового образа жизни и активные горожане — смогут пройти от 5 до 11 спортивных испытаний комплекса ГТО на силу, скорость, выносливость. Проверить свою физическую подготовку сможет каждый, независимо от пола, возраста и тренированности. Участие в туре для всех бесплатное, нужно лишь пройти регистрацию в сервисе gotov.club для фиксации результатов и подведения итогов.

Спортивный тур стартует 29 мая в Подмосковье. И далее один за другим проедет по 29 городам России. В г. Саратове Тур ГТО пройдет 12 июня 2018 года с 10.00 до 19.00 на территории у ФОКа «Звездный». На месте проведения мероприятия будет установлен мобильный стадион ГТО. Участниками тура ГТО могут стать все желающие граждане, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физкультурой и спортом и прошедшие регистрацию на сервисе www.gotov.club. Возраст участников тура ГТО не ограничен.

Заключительный этап тура состоится в Москве 11 и 12 августа на острове гребного канала в Крылатском. Здесь будут подведены итоги всего проекта — выявлен город, жители которого продемонстрировали наилучшую физическую форму.