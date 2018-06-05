Состоялся областной праздник мордовской культуры «Шумбрат»
Мероприятие прошло 2 июня в селе Оркино Петровского района.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в празднике приняли участие гости из разных районов Саратовской области, а также из Ульяновска, Пензы, Мордовии. На мероприятие прибыли вице-губернатор Игорь Пивоваров, министр внутренней политики и общественных отношений Елена Щербакова, министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, депутат областной Думы Вадим Рогожин.
Почетные гости возложили цветы к памятнику «Воинам-землякам», посетили мордовские подворья, спортивную площадку, где проходили состязания по мордовской борьбе, подниманию бревна, борьбе на руках.
Зрители увидели большую концертную программу, выставку мастеров, желающие посетили ярмарку. Дети стали участниками национальных игр. Было организовано катание на лошадях.
На празднике выступили творческие коллективы Саратовской области и Мордовии, состоялся обряд зажжения родовой свечи-штатол, как символа сохранения семейных ценностей и единения народностей.