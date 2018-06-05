«Белая Долина» объявила старт новому сезону «ЙО-Диско»

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«Йо-диско»- это не только яркий семейный праздник, но и социальный проект ГК «Белая Долина», разработанный для совместного культурного досуга детей младшего возраста, подростков и родителей. Уже в течение 4 -х лет он пользуется огромной популярностью у жителей Энгельса и Саратова. Дети и родители получают не только массу положительных эмоций, но и обучение базовым танцевальным движениям. А за активное участие в проекте - гарантированный сладкий приз от ТМ «Белая долина».Постоянное место дислокации «ЙО-Диско» - Бульвар Роз в Энгельсе. Великолепная атмосфера Бульвара Роз, Поющие фонтаны, зажигательные танцы, счастливые улыбки детей –– ждут вас все лето с 1 июня по 31 августа каждый четверг в 19.00!Вход свободный.