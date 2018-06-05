Бульвар Роз отметил 5-летие

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Бульвар Роз был создан 5 лет назад. За это время он обрел не менее десятка оригинальных арт-символов - памятник Влюбленным, Сердце Бульвара, Поющие фонтаны. Его посетили десятки тысяч жителей и гостей Саратовской области. Особой популярностью эта главная достопримечательность города пользуется у молодоженов – свыше 10 000 пар посетили Стену любви, расположенную на Бульваре Роз.Одним из самых интересных конкурсов в рамках празднества стало шоу талантов «Минутка славы», в нем приняли участие около 500 талантливых детей Энгельса. Выступления конкурсантов различных возрастных групп прошли в номинациях: вокал, хореография, оригинальный жанр. Самые лучшие получили подарки от спонсоров торжества.Ярким украшением праздника стал Парад колясок. Этот красочный фестиваль наряженных детских колясок проводится на Бульваре Роз ежегодно с 2015 года. Родители, а иногда и целые династии, представляют свои дизайнерские решения в оформлении детских «экипажей». Можно было увидеть коляски в виде сказочного цветка, автомобиля, самолета, танка или сказочного героя. Победителем конкурса компетентное жюри признало семью Ланиных с коляской в виде улея и пчелки.Все участники и победители получили памятные подарки и призы от партнеров мероприятия.