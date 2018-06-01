Саратовцев приглашают отпраздновать в День защиты детей

просмотров: 69

По информации министерства образования области, на открытой площадке у фонтана «Детство» под руководством инструктора по здоровому образу жизни областного центра медпрофилактики запланирована спортивно-игровая программа для детей «Время даром не теряйте, лето красное встречайте!». Ребята смогут поучаствовать в зарядке, викторине и «веселых стартах».С 16.00 в парке будут работать музыкальные, развлекательные, игровые и спортивные площадки.Детей и их родителей приглашают на концерт, который пройдет на открытой площадке у фонтана. Для саратовцев выступят победители и лауреаты фестивалей и конкурсов различного уровня: музыканты Брандт Брасс Ансамбля, студия народного танца «Дроля», цирковая студия «Гротеск», коллектив эстрадно-современного танца «Danse mix», студия спортивной хореографии «Арабеск» и др. Также прозвучат вокальные номера. Горожане увидят выступление студии ростовых кукол. Для ребят проведут игровую программу с участием сказочных героев.Также будет работать литературная площадка у Областной специальной библиотеки для слепых. Там состоится торжественное открытие летнего читального зала. Пройдет музыкальная программа, будет работать выставка, посвященная краеведению, и «Открытый микрофон». В исполнении читателей библиотеки прозвучат художественные произведения.В это же время на площадке в парке будет работать галерея под открытым небом. Горожане увидят работы саратовских мастеров. В частности, смогут познакомиться с творчеством художника-живописца Ирины Мельниковой и увидеть ее картины, которые ранее демонстрировались на зарубежных и российских выставках. Кроме того, в парке появится необычный арт-объект - «дерево чудес» с созданными детьми персонажами.Фото http://www.vzsar.ru