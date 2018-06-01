Мошенники наживаются на гражданах, планирующих отдых

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По информации пресс-службы ведомства, вчера на уловку интернет-мошенника попались двое жителей Саратова и области. В первом случае, в полицию города Саратова обратилась 48 – летняя женщина. Она рассказала, что для бронирования номера в пансионате перевела денежные средства в сумме 45840 рублей. После чего, потерпевшая поняла, что попалась на обман злоумышленников.Во втором случае жертвой афериста стала 21 – летняя жительница города Балаково. Девушка перевела денежные средства в размере 3500 рублей за аренду гостевого домика.Полицейские призывают призывают взвесить все «за» и «против», прежде чем совершить покупку через Интерне.- Если сумма покупки большая, просите об оплате товара в отделении службы доставки (наложенный платеж), - советуют в управлении МВД. - Не делайте предоплат, даже частичных, когда продавец хочет денег с формулировкой забронировать, т.е оставить за вами приглянувшуюся вещь. Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также передавать коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам. Помните, обо всех фактах мошенничества Вы можете сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102» или «112»).Фото https://saratov24.tv