В двенадцатый раз прозвучат «Новобурасские аккорды»
Областной фестиваль эстрадной музыки пройдет 9 июня в 20.00 на центральной площади р.п. Новые Бурасы.
Учредителями и организаторами являются министерство культуры Саратовской области и ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой», Управление культуры и кино администрации Новобурасского муниципального района.
По информации организаторов, начиная с 1994 года, фестиваль открывает новые имена, такие как эстрадно-джазовая студия «Ассоль» г. Балаково (руководитель Ирина Саенко), ВИА «Ретро» НИИ Мелиорации г. Энгельса (руководитель А. Колонтаев) и другие.
Фестиваль воспевает лучшие традиции современного эстрадного исполнительства, благодаря ему повышается уровень исполнительского мастерства участников, обогащается их репертуар, развивается творческая деятельность эстрадных коллективов, привлекаются новые талантливые музыканты-исполнители.
В двенадцатой фестивальной программе прозвучат лучшие образцы современной эстрадной музыки творческих коллективов области. Каждый участник исполнит программу продолжительностью до 20 минут.
По окончании фестиваля исполнители будут награждены дипломами XII областного фестиваля эстрадной музыки «Новобурасские аккорды».