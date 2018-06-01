«Возьми мое тепло...», или исповедь одинокого человека

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«Возьми мое тепло, ведь должен же я его куда-то деть. Возьми мое тепло сегодня, ведь завтра я уже могу умереть...». Это строки из песни «Утро, прощай» группы «Чайф» из альбома «Четвертый стул», который был специально написан к одноименному фильму по пьесе легендарного итальянца. К сожалению, он так и не был снят. Да и на театральных подмостках России драма не имеет богатой истории. Обращение к ней саратовского режиссера и актера Юрия Лапшина — тоже пока лишь эксперимент, который стал возможным благодаря финансовой поддержке СТД. Его дальнейшая сценическая судьба еще неизвестна (войдет ли спектакль в репертуар «Версии» - решать руководству театра). Но история получилась настолько трогательной и искренней, что не вызывает сомнения — она найдет своего зрителя.Главный герой действия — человек среднего возраста, внезапно осознавший степень своего одиночества. От него уходит жена, в результате чего рушится привычный мир. Жить в этих условиях успешный и состоявшийся человек оказывается не готов, поэтому решается на суицид. По своей сути он слаб. Даже перед тем, как набросить петлю на шею, долго бродит по квартире, убирает попавшиеся на пути вещи. Оставаясь один на один со своей личной трагедией и обреченностью, он все-таки открывается на встречу молодой и энергичной гостье, предлагающей новое средство для стирки.Словоохотливая девушка выполняет роль психолога, сама того не подозревая. Актриса Василиса Одоевская подает героиню не менеджером-роботом, пытающимся во чтобы то ни стало «внедрить» свой товар покупателю. Легкомысленно рассказывая истории из жизни «рекламщиц», она, кажется, забывает свою роль, и только беря в руки очередное моющее средство, «надевает» на лицо ту самую «улыбку из телевизора».По эффекту случайного попутчика герой открывает ей душу. Он уже не потерян для жизни. Как бы по инерции возвращаясь к попытке самоубийства, лихо сбрасывает удавку и помогает девушке устранить потоп, которая та устраивает во время теста стирального порошка. Иронизируя над ней, мужчина постепенно возрождается для новых чувств. Но… Тестирование заканчивается, героиня уходит, унося с собой приглянувшиеся четыре стула (хозяину-то они больше не нужны). Герой снова остается один, без надежды, без любви и даже без веревки (ее нежданная гостья тоже унесла, надо же чем-то увязать покупку). Его удел - слезы безысходности, переходящие в отчаянные рыдания.Действие, продолжавшееся всего около часа, получилось динамичным и стильным. На сцене - минимум декораций: четыре стула и маленький столик, дверная рама, три полотна, одно из которых служит экраном для «театра теней», иллюстрирующего картины, возникающие в воображении героев.Отдельной удачей постановки можно назвать работу хореографа Светланы Титовой, а также музыкальное сопровождение. После спектакля долго в голове звучит песня «Конфесса» Адриано Челентано, грустная и светлая, невероятно созвучная истории несостоявшейся любви и разрушенных надежд, с такой искренностью воплощенной артистами «Версии».Автор Татьяна Горпиняк, фото Олеси Фуфаевой