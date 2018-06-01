Жительница Петровска обвиняется в заведомо ложном доносе

просмотров: 83

По версии следствия, 1 марта обвиняемая из личной неприязни к своему бывшему сожителю написала заявление в правоохранительные органы о привлечении мужчины к уголовной ответственности за совершение её изнасилования. Кроме того, искусственно создавая доказательства совершенного "преступления", самостоятельно порвала на себе кофту. В результате проведённой по заявлению женщины проверки факт её изнасилования своего подтверждения не нашёл, при этом сама заявительницы подтвердила, что сообщила ложные сведения. Таким образом она хотела отомстить бывшему сожителю за то, что он несколько лет назад обратился в полицию по поводу кражи ею принадлежавшего ему имущества, в результате чего ее осудили к реальному лишению свободы.В ходе следствия обвиняемая признала вину.Следственными органами собрана доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.