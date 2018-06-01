1 июня 2018 20:23 ПЯТНИЦА
Новости
16:30 | 01 июня
В двенадцатый раз прозвучат «Новобурасские аккорды»
15:07 | 01 июня
Мошенники наживаются на гражданах, планирующих отдых
13:48 | 01 июня
Саратовцев приглашают отпраздновать в День защиты детей
12:15 | 01 июня
Воспитанники школы «РиФ» приняли участие в открытом городском первенстве по плаванию среди людей с ограниченными возможностями
11:04 | 01 июня
Жительница Петровска обвиняется в заведомо ложном доносе
10:11 | 01 июня
«Возьми мое тепло...», или исповедь одинокого человека
09:08 | 01 июня
Более семи тысяч жителей региона поучаствовали в "Вахте Героев Отечества"
17:07 | 31 мая
Антон Шипулин и Маргарита Мамун проведут для волонтеров "Зарядку для чемпионами"
16:09 | 31 мая
Акции ко Дню защиты детей готовятся в Саратове и Энгельсе
15:00 | 31 мая
Непогода нарушила электроснабжение в семи населенных пунктах Саратовской области
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Жительница Петровска обвиняется в заведомо ложном доносе

Новости
Жительница Петровска обвиняется в заведомо ложном доносе

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летней жительницы города Петровска в заведомо ложном доносе, соединённом с искусственным созданием доказательств обвинения.

По версии следствия, 1 марта обвиняемая из личной неприязни к своему бывшему сожителю написала заявление в правоохранительные органы о привлечении мужчины к уголовной ответственности за совершение её изнасилования. Кроме того, искусственно создавая доказательства совершенного "преступления", самостоятельно порвала на себе кофту. В результате проведённой по заявлению женщины проверки факт её изнасилования своего подтверждения не нашёл, при этом сама заявительницы подтвердила, что сообщила ложные сведения. Таким образом она хотела отомстить бывшему сожителю за то, что он несколько лет назад обратился в полицию по поводу кражи ею принадлежавшего ему имущества, в результате чего ее осудили к реальному лишению свободы.

В ходе следствия обвиняемая признала вину.

Следственными органами собрана доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.