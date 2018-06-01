Воспитанники школы «РиФ» приняли участие в открытом городском первенстве по плаванию среди людей с ограниченными возможностями
Вчера в бассейне ФОК СГЮА прошло открытое первенство города Саратова по плаванию среди людей с ограниченными возможностями. Мероприятие прошло в честь Дня защиты детей.
В соревнованиях приняли участие воспитанники областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» из Саратова, Балашова, Ртищево и Энгельса.
Среди участников – члены сборной команды России Юлия Шишова и Максим Никифоров, 3 мастера спорта России – Мира Ларионова, Мария Еремчева и Алиса Селезнева, 12 кандидатов в мастера спорта, 16 перворазрядников. Сегодняшние соревнования стали дебютом для пятилетнего Марка Вершинина и восьмилетних Анастасии Лобзиной и Даниила Щербакова.
Ребята состязались на дистанциях 50 метров вольный стиль, 50 метров брасс, 50 метров баттерфляй, 50 метров на спине, 100 метров комплексное плавание, 4х25 метров эстафета (вольный стиль).
Лучшей в эстафетном плавании стала команда филиала школы «РиФ» города Саратова. Команда Энгельса заняла второе место, на третьем месте – команда Балашовского филиала школы. Победители и участники соревнований получили почетные грамоты первенства и сладкие призы.