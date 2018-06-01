Более семи тысяч жителей региона поучаствовали в "Вахте Героев Отечества"

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В этом году «Вахта» охватывает 12 районов области и город Саратов, 17 героев из разных городов страны посещают места воинских захоронений, встречаются с молодежью, студентами, школьниками, жителями области.Владимир Шаманов в свою очередь выразил слова благодарности Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву за активную позицию в проведении военно-патриотической работы. «Мы в четвертый раз проводим «Вахту» на саратовской земле, а есть регионы, где это мероприятие еще ни разу не организовывалось. В Саратовской области сыграло роль приглашение Валерия Радаева, которое поступило еще в прошлом году и настойчивость общественных организаций. Здесь, на волжской земле, всегда радушный прием». Герой России, прославленный десантник роль «Ассоциации» видит в сохранении памяти, установлении исторической справедливости, борьбе с попытками переписать историю Великой Отечественной: «Если мы не сохраним историю, за нас никто не сделает это, мы должны передать эстафету молодежи». Ассоциация в настоящее время насчитывает более 600 человек, из них 22 - дважды Герои.Руководитель регионального отделения Ассоциации Александр Янклович сообщил, что по предварительным подсчетам в мероприятиях «Вахты Героев Отечества» уже приняли участие порядка 7 тысяч жителей области. Так, в селе Синодское на митинг к памятнику легандарному Василию Клочкову вышли все жители села.