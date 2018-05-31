Антон Шипулин и Маргарита Мамун проведут для волонтеров "Зарядку для чемпионами"
Большой школьный пикник, часть мероприятий экватора Года добровольца, открылся 29 мая в Москве.
Он собрал 1200 активистов Российского движения школьников со всей страны. В их числе – 11 представителей регионального отделения РДШ.
Школьники присоединятся к участникам Всероссийского фестиваля добровольцев 2 июня в парке «Сокольники». Изюминкой праздника станет акция «Добрый пленэр». Живописью под открытым небом вместе со школьниками займутся популярные актеры и музыканты, общественные деятели. Здесь же пройдет «Зарядка с чемпионами», которую проведут биатлонист Антон Шипулин и гимнастка Маргарита Мамун.
Завершится Большой школьный пикник праздничным концертом. Перед школьниками выступят Юлиана Караулова, Стас Море, МОТ, группа «Quest Pistols Show» и другие. Ведущими финального действа будут певец Алексей Воробьев и победительница Всероссийского проекта «Лига ораторов» Екатерина Анисимова.