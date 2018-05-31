Акции ко Дню защиты детей готовятся в Саратове и Энгельсе
Специалисты областного центра медицинской профилактики при поддержке регионального министерства здравоохранения, администрации Фрунзенского района Саратова и города Энгельса примут участие в акциях, посвященных Всемирному дню защиты детей.
В 11.00 в Детском парке Саратова все желающие могут присоединиться к спортивно-оздоровительной акции «Здоровые дети – крепкая страна!», которая продолжится в 12.00 на бульваре Рахова (от ул. Вавилова до ул. Советской), где для всех участников выступят с концертом творческие коллективы Фрунзенского района.
В 12.00 в Энгельсе все желающие приглашаются на масштабное мероприятие на площадку кафе «Сириус» (Энгельс, ул. Гоголя, 5а), где специалисты центра медицинской профилактики проведут игровое занятие «Город детства».
Мероприятия продолжатся в 15.00 в Детском парке г. Энгельса акцией «Сохрани детство!».