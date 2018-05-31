Непогода нарушила электроснабжение в семи населенных пунктах Саратовской области
В результате непогоды вчера, 30 мая, на территории Саратовской области произошло повреждение крыш 18 жилых домов в Ивантеевском и Петровском муниципальных районах.
Пострадавших нет. Сформированы две оперативные группы от администраций.
Кроме того в результате неблагоприятных погодных явлений произошло нарушение электроснабжения в 7 населенных пунктах трех муниципальных районов (Базарно-Карабулакский, Петровский, Ивантеевский). В зоне нарушения электроснабжения находилось 329 домов, 611 человек. Было сформировано 9 аварийно-восстановительных бригад. В 07.00 31 мая электроснабжение было восстановлено в полном объеме.