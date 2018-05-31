Чемпион мира по боксу Денис Лебедев станет почетным гостем турнира «Ударная десятка»
Знаменитый российский боксер Денис Лебедев станет почетным гостем этапа турнира «Ударная десятка».
Соревнования пройдут 1 июня 2018 года в спорткомплексе «Уфимского агрегатного производственного объединения» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. В абсолютном чемпионате по силе удара Госкорпорации Ростех и ежегодного турнира по боксу примут участие более 1500 самых сильных сотрудников «Технодинамики» и других компаний, входящих в Госкорпорацию Ростех.
Денис Лебедев, чемпион мира по версиям WBA и IBF, откроет соревнования, а затем проведет для участников турнира мастер-класс. Гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков прокомментировал событие, отметив, что соревнования позволяют укрепить корпоративный дух. Работники предприятий, по его словам, получают возможность проявить силу своего характера в борьбе за победу. В программу турнира входят состязания в силе удара на специальных грушах-силомерах и боксерские поединки в различных весовых категориях.