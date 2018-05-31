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Чемпион мира по боксу Денис Лебедев станет почетным гостем турнира «Ударная десятка»

Новости
Чемпион мира по боксу Денис Лебедев станет почетным гостем турнира «Ударная десятка»

Знаменитый российский боксер Денис Лебедев станет почетным гостем этапа турнира «Ударная десятка».

Соревнования пройдут 1 июня 2018 года в спорткомплексе «Уфимского агрегатного производственного объединения» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. В абсолютном чемпионате по силе удара Госкорпорации Ростех и ежегодного турнира по боксу примут участие более 1500 самых сильных сотрудников «Технодинамики» и других компаний, входящих в Госкорпорацию Ростех.

Денис Лебедев, чемпион мира по версиям WBA и IBF, откроет соревнования, а затем проведет для участников турнира мастер-класс. Гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков прокомментировал событие, отметив, что соревнования позволяют укрепить корпоративный дух. Работники предприятий, по его словам, получают возможность проявить силу своего характера в борьбе за победу. В программу турнира входят состязания в силе удара на специальных грушах-силомерах и боксерские поединки в различных весовых категориях.