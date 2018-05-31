Завтра начинается областной фестиваль "Планета детства"
Летняя оздоровительная кампания областного киновидеоцентра начнется в День защиты детей, с открытия областного фестиваля анимационного фильма «Планета детства».
Мероприятия пройдут на открытой площадке Центра творчества и досуга г. Калининска (ул. Советская, 30/1).
Юные жители г. Калининска станут участниками познавательно-игровой программы киновидеоцентра «Вот оно какое, наше лето» и увидят одну из премьер 2018 года – мультипликационный фильм «Славные пташки» (6+).
Начало в 20.00.