Вольск готовится к III фестивалю ухи
Варить знаменитую рыбную похлебку на Волге в этом году будут 7 июля с 11.00 до 22.00.
По информации комитета по туризму области, в этот день около 20 тысяч гостей яркого события не только попробуют сваренное по уникальным рецептам блюдо, но и смогут принять участие в настоящем празднике.
В программе мероприятия – парад команд-участниц, костюмированное шествие, инсталляция «Рыбная слобода» с рыбным базаром, выставки декоративно-прикладного искусства, местных товаропроизводителей, конкурсные и интерактивные программы, концерт, праздничный фейерверк, дегустация ухи.
Планируется участие около 40 команд Саратовской области и соседних регионов, которые поборются за звание самых искусных поваров.
Кроме того, в этот день все гости праздника могут стать участниками съемочного процесса – на фестивале снимут один из эпизодов художественного фильма «Брови».
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