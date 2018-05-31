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Саратовский боксер стал победителем первенства Европы

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Саратовский боксер стал победителем первенства Европы


В болгарском городе Албене завершилось первенство Европы по боксу среди юношей 13-14 лет.

По информации министерства молодежной политики и спорта, в весовой категории 48 кг победу одержал саратовский спортсмен Алексей Желбунов (спортивный клуб «Атака»). Он продемонстрировал высокий уровень технико-тактической и физической подготовки и в финале одолел противника из Венгрии Буза Рафаэля со счетом 5:0.

Всего на первенстве Европы сборная России по боксу завоевала 14 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды.

Сегодня Алексей Желбунов возвращается домой. В 13:03 по местному времени на железнодорожном вокзале его будут встречать с поздравлениями все те, кто болел за него на данном турнире.

Фото http://znamenitostydetyam.ru