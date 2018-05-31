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В Солнечном торжественно откроют бульвар Героев Отечества

Новости
В Солнечном торжественно откроют бульвар Героев Отечества


В Саратовской области проходит акция «Вахта героев Отечества».

Вчера в наш регион прибыла делегация «Ассоциации Героев России». Ее возглавляет Герой России, председатель комитета по обороне Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, руководитель «Ассоциации Героев России» Владимир Шаманов.

Среди почетных гостей - Герой России, заслуженный военный летчик Владимир Ришадович Алимов; уроженец Вольска, заслуженный лётчик-испытатель РФ, полковник запаса, Герой России Сергей Леонидович Богдан; Герой России, заслуженный летчик-испытатель Юрий Михайлович Ващук, Герой России, участник боевых действий в Афганистане, контртеррористической операции на Северном Кавказе, десантник, генерал-майор Геворк Анушаванович Исаханян, Герой России, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе Рустем Максович Клупов, Герой России, участник первой чеченской войны Олег Игоревич Лобунец, Герой России, лётчик, парашютист-испытатель, полковник, участник афганской войны, начальник отдела Главного лётно-испытательного центра имени В.П. Чкалова Игорь Евгеньевич Тарелкин, Герой России Абубакар Хасанович Костоев; Герой Советского Союза, Герой России Валерий Петрович Куков, Герой России Михаил Васильевич Ланцев, Герой России Андрей Игоревич Морозов, Герой России Игорь Валентинович Станкевич, Герой Советского Союза Сергей Викторович Филипченков, Герой России Евгений Сергеевич Черняев.

В первый день визита делегация посетила Вольский и Воскресенский районы, на сегодня запланировано визит еще в несколько районов и в Саратов.

Одним из центральных мероприятий с участием гостей станет торжественное открытие бульвара Героев Отечества. По информации пресс-службы губернатора области, в рамках церемонии состоится возложение цветов к монументу советскому летчику-истребителю, маршалу авиации, дважды Герою Советского Союза, заслуженному военному летчику СССР Николаю Скоморохову. Памятник знаменитому земляку был открыт в день его рождения, 19 мая.

Бульвар протяженностью 1,5 км организован в рамках масштабного проекта комплексного благоустройства нового микрорайона. Проспект появился благодаря инициативе жителей поселка, которую поддержал губернатор Валерий Радаев.

Фото http://amp.vm.ru