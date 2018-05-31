Жителей области предупреждают о неблагоприятных погодных условиях
По данным Саратовского гидрометцентра, сегодня в ближайшие часы по области ожидается усиление ветра с порывами до 21 м/с.
Сообщается, что завтра, 31 мая, местами по области ожидается гроза. Ночью и днем по области и в Саратове прогнозируется усиление западного, северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с, в Саратове 15-17 м/с.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, необходимо убрать вещи с балконов и лоджий, выходя из дома, закрыть окна, отключить электроприборы.
Если непогода застала на улице, нужно укрыться в магазине или любом другом помещении, стараться держаться подальше от рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций. Запрещается находиться вблизи линий электропередач. Взрослых призывают взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Фото http://amur.net