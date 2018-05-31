31 Мая 2018 02:52 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 30 мая
Жителей области предупреждают о неблагоприятных погодных условиях
17:13 | 30 мая
Саратовцев ждет выступление детского духового оркестра
16:22 | 30 мая
Жительница Аркадакского района стала жертвой мошенников
15:30 | 30 мая
День семьи, любви и верности в Саратове отметят свадебным парадом
14:28 | 30 мая
В Саратове пройдут пожарно-тактические учения на здании делового центра «Международный»
13:15 | 30 мая
В Петровском районе отметят мордовский праздник «Шумбрат»
12:08 | 30 мая
В праздничные дни июня назначаются дополнительные пригородные поезда в Саратовском регионе ПривЖД
11:00 | 30 мая
В Ртищеве в огне погибли трое мальчиков
09:57 | 30 мая
В Ленинском филиале областного реабилитационного центра состоится мероприятие "Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена"
09:00 | 30 мая
Качество шин Viatti по достоинству оценено мировыми автоконцернами
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Жительница Аркадакского района стала жертвой мошенников

Новости
Жительница Аркадакского района стала жертвой мошенников

Женщина поверила злоумышленникам, сообщив, что ее сын попал в беду.

Как сообщает пресс-службы регионального управления МВД, на телефон пенсионерки из села Малиновка поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын задержан по подозрению в совершении преступления. Для решения вопроса необходимо заплатить. Испуганная женщина перевела деньги на указанные злоумышленником номера мобильных телефонов, а позже узнала, что с родственником все в порядке. В итоге пенсионерка лишилась 45 тысяч рублей.

Полицейские призывают граждан к бдительности и напоминают, что одним из распространенных способов обмана является требование по телефону выкупа или взятки за освобождение от уголовного наказания знакомого или родственника. Звонить может как сам «родственник», так и человек, представляющийся адвокатом или сотрудником полиции. Пугая уголовным наказанием, мошенники выманивают у жертвы крупные суммы денег.

Всех, кто попал в аналогичную ситуацию, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102»).