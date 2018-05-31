Жительница Аркадакского района стала жертвой мошенников

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Как сообщает пресс-службы регионального управления МВД, на телефон пенсионерки из села Малиновка поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын задержан по подозрению в совершении преступления. Для решения вопроса необходимо заплатить. Испуганная женщина перевела деньги на указанные злоумышленником номера мобильных телефонов, а позже узнала, что с родственником все в порядке. В итоге пенсионерка лишилась 45 тысяч рублей.Полицейские призывают граждан к бдительности и напоминают, что одним из распространенных способов обмана является требование по телефону выкупа или взятки за освобождение от уголовного наказания знакомого или родственника. Звонить может как сам «родственник», так и человек, представляющийся адвокатом или сотрудником полиции. Пугая уголовным наказанием, мошенники выманивают у жертвы крупные суммы денег.Всех, кто попал в аналогичную ситуацию, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102»).