Саратовцев ждет выступление детского духового оркестра
Всех желающих приглашают 1 июня на бульвар Рахова.
В День защиты детей vузыканты детского духового оркестра им.А.Лопатникова исполнят популярные композиции и любимые многими мелодии, в том числе из кинофильмов, а также танго, вальсы, марши и так далее. В этот день прозвучит «Ямайка», «Бразильская самба», «Besame mucho» и другие музыкальные композиции. Самых юных участников танцплощадки порадуют мелодиями из мультфильмов.
По информации администрации Фрунзенского района, этой весной музыканты оркестра стали победителями регионального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества. Ранее коллектив неоднократно становился победителем конкурсов различного уровня.
Начало концерта - в 12.00 (ул. Рахова, пересечение с ул. Вавилова).