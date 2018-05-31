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Саратовцев ждет выступление детского духового оркестра

Новости
Саратовцев ждет выступление детского духового оркестраСаратовцев ждет выступление детского духового оркестра

Всех желающих приглашают 1 июня на бульвар Рахова.

В День защиты детей vузыканты детского духового оркестра им.А.Лопатникова исполнят популярные композиции и любимые многими мелодии, в том числе из кинофильмов, а также танго, вальсы, марши и так далее. В этот день прозвучит «Ямайка», «Бразильская самба», «Besame mucho» и другие музыкальные композиции. Самых юных участников танцплощадки порадуют мелодиями из мультфильмов.

По информации администрации Фрунзенского района, этой весной музыканты оркестра стали победителями регионального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества. Ранее коллектив неоднократно становился победителем конкурсов различного уровня.

Начало концерта - в 12.00 (ул. Рахова, пересечение с ул. Вавилова).