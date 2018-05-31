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День семьи, любви и верности в Саратове отметят свадебным парадом

Новости
День семьи, любви и верности в Саратове отметят свадебным парадом

8 июля впервые пройдет парад молодоженов «Между нами любовь».

По информации управления по делам ЗАГС правительства области, в рамках парада состоится «свадебный марафон» по маршруту от пешеходной зоны на улице Волжской на свадебных кортежах до Набережной Космонавтов. Молодожены примут участие в свадебных флешмобах на причале и у моста Саратов - Энгельс, фотосессиях, развлекательных мероприятиях.

Основная программа в честь 10-летия Дня семьи, любви и верности состоится на Театральной площади с участием представителей правительства области и администрации, почетных юбиляров семейной жизни, творческих коллективов города. Кульминацией праздника станет концертная программа, массовое исполнение свадебного вальса, запуск белых воздушных шаров. Молодожены произнесут клятву любви и верности, после чего им вручат свидетельства о занесении в «Книгу первых участников свадебного парада».

Организаторы приглашают молодоженов и супружеские пары принять участие в событии. Оставить заявку на участие можно по адресу электронной почты info@saratovzags.ru или по телефонам (8452) 23-42-40, 26-00-78.