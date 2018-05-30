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В Ртищеве в огне погибли трое мальчиков

Новости / ЧП
В Ртищеве в огне погибли трое мальчиков


Обстоятельства произошедшей трагедии выясняют следователи.

По информации СУ СКР по Саратовской области, сегодня утром поступило сообщение о возгорании в частном домовладении на территории Ртищева. После тушения огня в жилом помещении обнаружены тела троих детей - мальчиков 5-ти, 8-ми и 10-ти лет.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время в Ртищево выехали заместитель руководителя следственного управления Дмитрий Петряйкин, наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. Им предстоит провести осмотр места происшествия и выяснить обстоятельства произошедшего. В рамках организованной проверки будет установлена причины пожара, а также где в момент трагедии находились взрослые.

Фото https://ua-reporter.com