В Ртищеве в огне погибли трое мальчиков
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняют следователи.
По информации СУ СКР по Саратовской области, сегодня утром поступило сообщение о возгорании в частном домовладении на территории Ртищева. После тушения огня в жилом помещении обнаружены тела троих детей - мальчиков 5-ти, 8-ми и 10-ти лет.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.
В настоящее время в Ртищево выехали заместитель руководителя следственного управления Дмитрий Петряйкин, наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. Им предстоит провести осмотр места происшествия и выяснить обстоятельства произошедшего. В рамках организованной проверки будет установлена причины пожара, а также где в момент трагедии находились взрослые.
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