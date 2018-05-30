В Петровском районе отметят мордовский праздник «Шумбрат»
Фестиваль мордовской национальной культуры пройдет 2 июня в селе Оркино.
Организаторами фестиваля выступают министерство культуры области, ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А.Руслановой» и управление культуры и кино администрации Петровского района. Фестиваль проводится для сохранения и развития мордовской культуры, а также национальных обычаев и традиций на территории региона.
- Участников мордовского праздника будет встречать Мать земли Мордовской – Масторава, - раскрывает секреты праздника пресс-служба центра имени Руслановой.- Все желающие смогут посмотреть мордовский национальный обряд «Балтай», отведать блюда мордовской национальной кухни, поучаствовать в состязаниях мордовских национальных игр.
Здесь же будут работать игровые и торговые площадки, а также выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, предметов мордовского быта, культуры и литературы. Запланированы мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного творчества: гончарному делу, резьбе по дереву, вязанию, вышивке, изготовлению игрушек, прядению шерсти.
Свое песенное мастерство продемонстрируют как местные коллективы, так и артисты из Ершовского, Базарно-Карабулакского, Марксовского, Хвалынского, Энгельсского районов и Саратова, а также Пензенской, Ульяновской областей и Республики Мордовия.