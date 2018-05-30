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В праздничные дни июня назначаются дополнительные пригородные поезда в Саратовском регионе ПривЖД

Новости
В праздничные дни июня назначаются дополнительные пригородные поезда в Саратовском регионе ПривЖД

В связи с предстоящими июньскими праздниками в Саратовском регионе Приволжской железной дороги изменяется расписание движения пригородных поездов.

На 8 июня 2018 года отменяются следующие поезда:

-№ 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов: отправление со ст. Саратов-1 в 16.44, прибытие на ст. Ершов в 19.44;

-№ 6024 сообщением Ершов – Озинки: отправление со ст. Ершов в 20.10, прибытие на ст. Озинки в 22.11;

-№ 6518 сообщением Саратов-1 – Красный Кут: отправление со ст. Саратов-1 в 15.40, прибытие на ст. Красный Кут в 17.57;

-№ 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай, отправление со ст. Красный Кут в 18.07, прибытие на ст. Александров Гай в 20.50.

На 9 июня 2018 года назначаются следующие поезда:

-№ 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов: отправление со ст. Саратов-1 в 16.44, прибытие на ст. Ершов в 19.44;

-№ 6024 сообщением Ершов – Озинки: отправление со ст. Ершов в 20.10, прибытие на ст. Озинки в 22.11;

-№ 6518 сообщением Саратов-1 – Красный Кут: отправление со ст. Саратов-1 в 15.40, прибытие на ст. Красный Кут в 17.57;

-№ 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай: отправление со ст. Красный Кут в 18.07, прибытие на ст. Александров Гай в 20.50.

На 9 июня 2018 года отменяются следующие поезда:

-№ 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут: отправление со ст. Александров Гай в 02.15, прибытие на ст. Красный Кут в 05.00;

-№ 6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1: отправление со ст. Красный Кут в 05.10, прибытие на ст. Саратов-1 в 07.20;

-№ 6023 сообщением Озинки – Ершов: отправление со ст. Озинки в 01.51, прибытие на ст. Ершов в 03.51;

-№ 6021 сообщением Ершов – Саратов-1: отправление со ст. Ершов в 04.13, прибытие на ст. Саратов-1 в 07.02.

На 10 июня 2018 года дополнительно назначаются следующие поезда:

-№ 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут: отправление со ст. Александров Гай в 02.15, прибытие на ст. Красный Кут в 05.00;

-№ 6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1: отправление со ст. Красный Кут в 05.10, прибытие на ст. Саратов-1 в 07.20;

-№ 6023 сообщением Озинки – Ершов: отправление со ст. Озинки в 01.51, прибытие на ст. Ершов в 03.51;

-№ 6021 сообщением Ершов – Саратов-1: отправление со ст. Ершов в 04.13, прибытие на ст. Саратов-1 в 07.02.

На 11 июня 2018 года дополнительно назначаются следующие поезда:

- № 6471 Примыкание – Аткарск: отправление со ст. Аткарск в 04:49, прибытие на ст. Аткарск в 07:35;

- № 6418 Аткарск – Примыкание: отправление со ст. Аткарск в 17:45, прибытие на ст. Примыкание в 20:41;

- № 6311 Примыкание – Сухой Карабулак: отправление со ст. Примыкание в 04:25, прибытие на ст. Сухой Карабулак в 07:41;

- № 6128 Сухой Карабулак – Анисовка: отправление со ст. Сухой Карабулак в 16:04, прибытие на ст. Анисовка в 19:24.

На 12 июня 2018 года дополнительно назначаются следующие поезда:

-№ 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов: отправление со ст. Саратов-1 в 16.44, прибытие на ст. Ершов в 19.44;

-№ 6024 сообщением Ершов – Озинки: отправление со ст. Ершов в 20.10, прибытие на ст. Озинки в 22.11;

-№ 6518 сообщением Саратов-1 – Красный Кут: отправление со ст. Саратов-1 в 15.40, прибытие на ст. Кр. Кут в 17.57;

-№ 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай: отправление со ст. Красный Кут в 18.07, прибытие на ст. Александров Гай в 20.50.

- № 6471 Примыкание – Аткарск: отправление со ст. Аткарск в 04:49, прибытие на ст. Аткарск в 07:35;

- № 6418 Аткарск – Примыкание: отправление со ст. Аткарск в 17:45, прибытие на ст. Примыкание в 20:41;

- № 6311 Примыкание – Сухой Карабулак: отправление со ст. Примыкание в 04:25, прибытие на ст. Сухой Карабулак в 07:41;

- № 6128 Сухой Карабулак – Анисовка: отправление со ст. Сухой Карабулак в 16:04, прибытие на ст. Анисовка в 19:24.

На 13 июня 2018 года назначаются следующие поезда:

-№ 6519 сообщением Александров Гай - Красный Кут: отправление со ст. Александров Гай в 02.15, прибытие на ст. Красный Кут в 05.00;

-№ 6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1: отправление со ст. Красный Кут в 05.10, прибытие на ст. Саратов-1 в 07.20;

-№ 6023 сообщением Озинки – Ершов: отправление со ст. Озинки в 01.51, прибытие на ст. Ершов в 03.51;

-№ 6021 сообщением Ершов – Саратов-1: отправление со ст. Ершов в 04.13, прибытие на ст. Саратов-1 в 07.02.

Время отправления и прибытия – московское.

***

С подробной информацией по расписанию движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте компании, через мобильное приложение «Пригород», на информационных стендах билетных касс или по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный