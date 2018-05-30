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Качество шин Viatti по достоинству оценено мировыми автоконцернами

Новости


Завод Viatti собирается к 2025 году достичь суммарного выпуска продукции до 6 млн в год. Также планирует обновление всего модельного ряда, включая шины для легких грузовиков.

Надежность шин Viatti заключается в особенности конструкции – между слоями резиновой смеси интегрированы кордовая ткань и стальная анодированная проволока. Эти компоненты обеспечивают устойчивость Viatti к нагрузкам и различным условиям эксплуатации.

Продукция нижнекамского завода поступает не только для розничной торговли, но и на заводы мировых авто производителей. Например, с конвейеров завода Volkswagen машины уже выпускают укомплектованные шинами Viatti. Первые подобные оптовые поставки на автоконцерны начали с 2009 года.

Шинный бренд Viatti уникален: эксплуатационные характеристики, «фирменная» резиновая смесь, дизайн, производственные тонкости, соответствие мировым показателям надежности и прочности. Также производство оснащено современными системами контроля качества выпускаемой продукции.

Источник: http://www.avtoavto.ru/news.mhtml?PubID=13770