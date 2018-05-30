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В Ленинском филиале областного реабилитационного центра состоится мероприятие "Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена"

Новости
В Ленинском филиале областного реабилитационного центра состоится мероприятие "Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена"

Сегодня в 11.00 в рамках празднования Дня защиты детей в Ленинском филиале областного реабилитационного центра пройдет культурно-спортивное праздничное мероприятие в рамках Дня защиты детей.

По сообщению пресс-служба областного министерства социального развития, здесь состоится флеш-моб на тему: «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена». В нем примут участие дети-инвалиды, проходящие курс реабилитации в центре, их родители, а также волонтеры. Ребята с помощью своих родителей и волонтеров-студентов СНИГУ им.Н.Г.Чернышевского, примут участие в спортивных конкурсах, эстафетах, веселых викторинах, театральных сценках и творческом концерте.

Напомним, филиал областного центра в Ленинском районе Саратова был открыт в августе 2017 года. Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, уже оценили возможности нового центра. Установленное здесь высокотехнологичное оборудование и квалифицированный персонал предоставляют большие возможности для успешного лечения ребят с инвалидностью, их реабилитации и абилитации.

Так, в центре функционируют физиотерапевтические, массажные кабинеты, кабинет лечебной физкультуры, охраны зрения, кабинет биологической обратной связи, водно-иммерсионный комплекс, различные тренажеры, а также водолечебница с гидромассажными ванными. С ребятами занимаются квалифицированные педагоги, дефектологи, логопеды, психологи.